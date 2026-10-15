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Sarıyer Ayazağa'da yağış nedeniyle dükkanları su bastı, araçlar sürüklendi

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İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, Sarıyer Ayazağa'da hayatı felç etti; bazı dükkanları su bastı, araçlar sürüklendi. Gece su basan dükkanlardaki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı, vatandaşlar suları kendi imkanlarıyla tahliye etti.

Sarıyer Ayazağa'da, yağış hayatı felç etti. Bazı dükkanları su basarken, yağışın etkisiyle araçların sürüklendiği görüldü. Gece su basan dükkanlarda oluşan hasar ise gün aydınlanınca ortaya çıktı.

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış Sarıyer Ayazağa'da hayatı felç etti. Yağış nedeniyle bazı dükkanları su basarken, dükkanını su basan vatandaşların kendi imkanlarıyla suları tahliye ettiği görüldü. İlçede yollar çamurla kaplanırken, bazı araçlar sürüklendi. Göle dönen yollarda, araçlar ve vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan, gece saatlerinde su basan dükkanlarda oluşan hasar ise gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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