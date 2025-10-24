Sarıkamış'ta KÖYDES Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Sarıkamış"ta Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) Ekim ayı 2. olağan meclis toplantısı Kaymakam Enis Aslantatar başkanlığında yapıldı.

Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi"nde düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı"nın okunmasıyla başladı.

Toplantının açılışında konuşan Kaymakam Enis Aslantatar, Sarıkamış"ta hayata geçirilecek projeleri anlattı. Ayrıca köylerde yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi vererek, değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, Köy yollarının durumu ve bakım-onarımları, İçme suyu, kanalizasyon gibi altyapı projeleri, Muhtarların köy sorunları, talepleri ve çözüm önerileri ve Gelecek planlamaları ve KÖYDES kaynaklarının etkin kullanımı ele alındı.

Ayrıca köy ve mahalle muhtarlarının şikayetleri dinlendi. Çözüm önerileri tartışıldı. Kaymakam Aslantatar, toplantıya katılım sağlayan muhtarlara teşekkür etti.

Toplantı daha sonra muhtarların taleplerinin dinlenmesinin ardından sona erdi. Sarıkamış"ta KÖYDES toplantılarının aralıklarla yapılacağı öğrenildi. - KARS