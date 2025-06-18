Sarıkamış'ta ÇEDES Yılsonu Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti

Sarıkamış'ta ÇEDES Yılsonu Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında yılsonu etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi ve ortaokul ile lise öğrencileri geleneksel oyunlar oynadı.

Sarıkamış'ta Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) yılsonu etkinliği düzenlendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen etkiliğe Kaymakam Enis Aslantatar, katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen ve Sarıkamış Müftülüğü'nün öncülüğünde düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Çeşitli aktivitelerin yapıldığı projenin yılsonu etkinliğine ortaokul ve lise öğrencileri de katılırken, etkinliğe katılan öğrenciler, geleneksel oyunlar oynadı. Yıl boyunca yapılan çalışmaları değerlendirme fırsatı buldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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