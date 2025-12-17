Sarıkamış'ta anma öncesi kritik toplantı: 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor'

Sarıkamış'ta 3-4 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" Sarıkamış Şehitleri'nin 111. Yılı Anma Programı Planlama ve Koordinasyon Toplantısı Kaymakam Enis Aslantatar başkanlığında gerçekleştirildi.

Her yıl binlerce vatandaşın "Şüheda'nın İzinde" bir araya geldiği anma programı öncesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri Kaymakamlık koordinesinde toplandı. Toplantıda, etkinliklerin güvenliği, ulaşım planlaması, sağlık hizmetleri ve katılımcıların ağırlanması gibi kritik başlıklar masaya yatırıldı.

Toplantı süresince, özellikle anma yürüyüşünün gerçekleştirileceği parkur üzerindeki önlemler ve hava şartlarına karşı alınacak tedbirler detaylıca incelendi. Kaymakam Enis Aslantatar, Sarıkamış ruhunu en iyi şekilde yansıtmak ve Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu belirtti.

Toplantıda, Kızılçubuk mevkisinden başlayacak olan yürüyüş yolunun düzenlenmesi, katılımcılara verilecek ikramlar ve konaklama kapasitelerinin gözden geçirilmesi, zorlu kış şartlarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin görev dağılımı gözden geçirildi. Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARS