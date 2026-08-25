Haberler

Sarıkamış Müftüsü Divani, Tarlada Çalışan Çiftçilerle Buluştu

Sarıkamış Müftüsü Divani, Tarlada Çalışan Çiftçilerle Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıkamış İlçe Müftüsü Dr. Muhammet Divani, ilçe ve köylerdeki ziyaretleri sırasında tarlalarında çalışan çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçilerin emeğini ve sezonun gidişatını dinleyen Divani, sıcak havaya rağmen üreticilere bereketli ve kazasız bir sezon diledi. Çiftçiler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Sarıkamış İlçe Müftüsü Dr. Muhammet Divani, ilçe ve köylerde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında tarlalarında çalışan çiftçilerle bir araya geldi.

Köy ziyaretleri sırasında tarım arazilerinde yoğun şekilde çalışan vatandaşlarla sohbet eden Müftü Divani, çiftçilerin çalışmalarını ve sezonun gidişatını dinledi. Sıcak havalara rağmen tarlalarında emek veren üreticilere kolaylıklar dileyen Divani, çiftçilerin alın teriyle sürdürdüğü emeğin önemine dikkat çekti.

Tarım arazilerinde bir süre vatandaşlarla sohbet eden Divani, üreticilere bereketli ve kazasız bir sezon temennisinde bulundu. Çiftçiler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Müftü Divani'ye teşekkür etti.

Müftü Divani, çiftçilerin helal rızıklarını kazanmak için büyük emek verdiğini belirterek, sıcak yaz günlerinde sürdürülen tarımsal faaliyetlerin kolaylıkla tamamlanması temennisinde bulundu.

Sarıkamış'ta yaz mevsimiyle birlikte tarlalarda yoğunlaşan çalışmaların, hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı

Devletin malına çökmeye çalışan haramilerin rezil diyalogları
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor

Bakan müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu

Netanyahu canlı yayında devlet sırrını ağzından kaçırdı
Sır gibi olay! Yiğenini evde kanlar içerisinde buldu

Yeğenine gitti, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu
Esnafa kan kusturan şüpheliler yaka paça yakalandı

Siz misiniz esnaf kurşunlayan! Yaka paça yakalandılar
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi

Fenerbahçe'den Ferdi açıklaması geldi
Para var ama ölçü yok! Masasına çağırdığı kadın için gazinonun stoklarını tüketti

Para var ama ölçü yok! Gazinodaki kadın için tüm stokları tüketti
Rus turist gördüklerine inanamadı: Tayland sandım, Türkiye’ymiş

Rus turist gördüklerine inanamadı: Tayland sandım, Türkiye’ymiş