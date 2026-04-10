Haberler

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar'dan Gençlik Merkezi'ne ziyaret

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar'dan Gençlik Merkezi'ne ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıkamış'ta gençlerin kişisel gelişimi için yürütülen eğitim programları, sportif faaliyetler ve sosyal etkinlikler Kaymakam Enis Aslantatar tarafından yerinde incelendi. Gençlik merkezlerinin önemi ve geleceğe katkıları vurgulandı.

Sarıkamış'ta gençlere yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ederken, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında merkezde görevli yetkililerden bilgi alan Kaymakam Aslantatar, gençlerin kişisel gelişimine katkı sunan eğitim programları, sportif faaliyetler ve sosyal etkinlikler hakkında detaylı brifing aldı. Atölye çalışmalarını gezen Aslantatar, gençlerle sohbet ederek onların taleplerini ve beklentilerini dinledi.

Gençlik merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin önemine dikkat çeken Kaymakam Aslantatar, bu tür merkezlerin gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması, sosyal yönlerinin gelişmesi ve geleceğe daha donanımlı hazırlanması açısından büyük rol oynadığını ifade etti.

Merkezde düzenlenen kurslar arasında akademik destek programları, sanat atölyeleri, spor etkinlikleri ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yer alırken, gençlerin yoğun ilgisinin memnuniyet verici olduğu belirtildi. Ziyaret sonunda yetkililere çalışmalarından dolayı teşekkür eden Aslantatar, gençlere yönelik projelerin artarak devam edeceğini vurguladı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

