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Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Özben Göreve Başladı

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Özben Göreve Başladı
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Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Ufuk Özben, halkın huzur ve refahı için çalışacağını belirtti. Özben, ilçenin güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalara odaklanarak, suçlarla mücadele ve trafik güvenliğini öncelikli hedef olarak belirledi. 1980 yılında Kırıkkale'de doğan Özben, çeşitli illerde görev yaptıktan sonra Sarıkamış'a atandı.

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Ufuk Özben göreve başladı.

Görevine başlayan yeni Müdür Ufuk Özben Sarıkamış halkının huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışacaklarını vurguladı.

Özben, göreve başladığı ilk gün ilçenin güvenliğini en üst seviyeye taşıma hedefinde olduklarını belirtti. Özellikle suç ve suçluyla etkin mücadele, trafik güvenliğini artırma ve vatandaşların güven içinde yaşamasını sağlama konularını öncelikli olarak ele alacaklarını ifade etti.

Ufuk Özben Kimdir?

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Özben, 15.09.1980 yılında Kırıkkale ilinde doğmuştur. İlk ve Ortaöğretimi Kırıkkale'de tamamlamıştır. 1998 yılında Polis Koleji 2002 yılında Polis Akademisinden mezun olarak komiser yardımcısı rütbesi ile İstanbul ilinde göreve başlamıştır.

Sırasıyla Giresun, Diyarbakır, İzmir ve Gaziantep illerinde görev yapmış olup, 2024 yılında 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etmiş olup şark görevini ifa etmek için Şehitler diyarı ve Turizm Cenneti Sarıkamış'a atanmıştır. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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