Sarıgöl Kaymakamı'ndan şehit kabrine anlamlı ziyaret

Sarıgöl Kaymakamı'ndan şehit kabrine anlamlı ziyaret
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, eşi Ayfer Dalak ve ilçe protokolüyle birlikte şehit Esin Akay'ın Emcelli Mahallesi kabristanında bulunan kabrini ziyaret etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, eşi Ayfer Dalak ve ilçe protokolüyle birlikte şehit Esin Akay'ın Emcelli Mahallesi kabristanında bulunan kabrini ziyaret etti.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilirken, duygulu anlar yaşandı. Program kapsamında şehit Esin Akay'ın ailesi Mustafa ve Hediye Akay da evlerinde ziyaret edildi.

Şehit ailesi, yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Halil Dalak ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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