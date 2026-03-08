Haberler

Sarıgöllü kadınlar 8 Mart'ı bağlarda çalışarak kutladı

Sarıgöllü kadınlar 8 Mart'ı bağlarda çalışarak kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarında çalışan kadın işçiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yevmiye telaşıyla geçirerek emeklerinin önemine dikkat çekti. Kadınlar, 'Bizim için önce ekmek parası gelir' diyerek bu özel günü çalışarak kutladıklarını belirttiler.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarında çalışan kadın işçiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yevmiye telaşıyla, asma çubuklarını bağlayarak geçirdi.

Sarıgöl ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren üzüm bağlarına giren kadın işçiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çalışarak kutladı. İlçenin temel geçim kaynağı olan bağlarda yüksek sistem çubuk bağlama mesaisine katılan kadınlar, günlük yevmiyelerini kazanmak için ter döktü. Sarıgöl'de bağ budama işlemlerinin tamamlanmasının ardından, mart ayının sonuna kadar sürmesi beklenen çubuk bağlama işleri yoğunluk kazandı. 113 bin dekar alan üzerinde 9 farklı türde sofralık üzümün yetiştirildiği ilçede, tarımsal üretimin büyük yükünü her yıl olduğu gibi yine kadınlar sırtladı.

"Bizim için önce ekmek parası gelir"

Günde sekiz saat boyunca asma dalları arasında mesai yapan kadın işçiler, günün anlam ve önemine ilişkin yaptıkları açıklamada emek vurgusu yaptı. Kadın işçiler, "Bizim için önce ekmek parası gelir. Dünya Kadınlar Günü her zaman bizim içindir. Emek olmadan AŞ olmaz. Tüm kadınların bu özel günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki zirai faaliyetlerin mart sonuna kadar aralıksız devam edeceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar

İran'ı tedirgin edecek tehdit: Bir tek koordinat vermediği kaldı
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

Bu hamle savaşı erken bitirebilir
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Havada büyük panik! Uçak ses hızını aştı, yolcular kabusu yaşadı

Havada büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı, uçak çığlıklarla inledi
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Ünlü oyuncunun villasında can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncunun evinde can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış