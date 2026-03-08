Sarıgöllü kadınlar 8 Mart'ı bağlarda çalışarak kutladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarında çalışan kadın işçiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yevmiye telaşıyla, asma çubuklarını bağlayarak geçirdi.

Sarıgöl ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren üzüm bağlarına giren kadın işçiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çalışarak kutladı. İlçenin temel geçim kaynağı olan bağlarda yüksek sistem çubuk bağlama mesaisine katılan kadınlar, günlük yevmiyelerini kazanmak için ter döktü. Sarıgöl'de bağ budama işlemlerinin tamamlanmasının ardından, mart ayının sonuna kadar sürmesi beklenen çubuk bağlama işleri yoğunluk kazandı. 113 bin dekar alan üzerinde 9 farklı türde sofralık üzümün yetiştirildiği ilçede, tarımsal üretimin büyük yükünü her yıl olduğu gibi yine kadınlar sırtladı.

"Bizim için önce ekmek parası gelir"

Günde sekiz saat boyunca asma dalları arasında mesai yapan kadın işçiler, günün anlam ve önemine ilişkin yaptıkları açıklamada emek vurgusu yaptı. Kadın işçiler, "Bizim için önce ekmek parası gelir. Dünya Kadınlar Günü her zaman bizim içindir. Emek olmadan AŞ olmaz. Tüm kadınların bu özel günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki zirai faaliyetlerin mart sonuna kadar aralıksız devam edeceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı