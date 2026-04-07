Haberler

Sarıgöl'de Polis Haftası kutlamaları başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası dolayısıyla Kaymakam Halil Dalak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette emniyet müdürü ve polisler, kaymakama çiçek takdim ederek güvenlik için gösterdikleri özverili çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası dolayısıyla Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak'ı makamında ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Ömür Akif Aydoğdu, Komiser Anıl Ersoy ve polis memurlarının katıldığı ziyarette, kaymakama çiçek takdim edildi.

Kaymakam Dalak, polislerin halkın güvenliği için gösterdiği özverili çalışmalara dikkat çekerek, "Türk Polis Teşkilatı'nın tüm bireyleri, gece gündüz demeden halkımızın güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapıyor. Polislerimizin haftasını kutluyorum" dedi.

Polisler ise ziyaretin anısına kaymakama çiçek vererek günün önemini vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

