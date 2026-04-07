Sarıgöl'de Polis Haftası kutlamaları başladı

Sarıgöl'de Polis Haftası kutlamaları kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaymakam Halil Dalak'ı makamında ziyaret ederek anlamlı bir jest yaptı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası dolayısıyla Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak'ı makamında ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Ömür Akif Aydoğdu, Komiser Anıl Ersoy ve polis memurlarının katıldığı ziyarette, kaymakama çiçek takdim edildi.

Kaymakam Dalak, polislerin halkın güvenliği için gösterdiği özverili çalışmalara dikkat çekerek, "Türk Polis Teşkilatı'nın tüm bireyleri, gece gündüz demeden halkımızın güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapıyor. Polislerimizin haftasını kutluyorum" dedi.

Polisler ise ziyaretin anısına kaymakama çiçek vererek günün önemini vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı