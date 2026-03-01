Haberler

Kaymakam Dalak öğrencilerle eski Ramazan geleneklerini yaşadı

Kaymakam Dalak öğrencilerle eski Ramazan geleneklerini yaşadı
Güncelleme:
Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve eşi, KYK yurdunda öğrencilerle bir araya gelerek Ramazan temalı etkinlik düzenledi. Katılımcılar geleneksel lezzetler ile geçmiş Ramazan kültürünü yaşadı.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve eşi, KYK yurdunda öğrencilerle düzenlenen etkinlikte geleneksel Ramazan lezzetlerini tadarak eski Ramazan kültürünü birlikte yaşadı.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve eşi Ayfer Dalak, Sarıgöl KYK Yurt Müdürlüğü bünyesindeki öğrencilerle birlikte düzenlenen Ramazan temalı etkinliğe katıldı. Etkinlikte öğrenciler, eski Ramazan günlerini yaşatmak amacıyla el yapımı macun şekeri, pamuk helva ve şerbet hazırlayarak Kaymakam Dalak ve eşine ikram etti. Geleneksel lezzetlerle renklenen programda öğrenciler hem eğlendi hem de geçmiş Ramazan kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Halil Dalak, eski Ramazan anılarının yaşatılmasının önemine değinerek gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Program, katılımcıların birlikte iftar yapmasıyla devam etti.

Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım ise etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Sarıgöl KYK Kız Yurdunda geleneksel Ramazan günlerinde yapılan tatlılarla süslediğimiz iftar programımızı gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
