Sarıçam'da İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor - Haberler

Sarıçam Belediyesi'nin ilçede başlattığı karasinekle mücadele çalışmaları devam ediyor. Sarıçam Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçenin kırsal mahallelerinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ahırları başta olmak üzere, yaz aylarında ciddi sıkıntılara sebep olan karasinek ve sivrisineklerin larvalarını bıraktığı, sulak bataklık alanlarda ilaçlama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Yaz aylarının gelmesi ile bölgede ciddi sıkıntılara yol açabilecek karasinek ve sivrisinekle mücadeleye erken başlayan ekipler, Sarıçam Belediyesi Başkan Bilal Uludağ'ın talimatı ile ilçenin birçok noktasında ilaçlama çalışması yürütüyor.

İLAÇLAMALAR DEVAM EDİYOR

Vatandaşlardan gelen istek doğrultusunda karasinekle mücadeleye bahar ve yaz ayları boyunca devam edildiği belirtilen açıklamada, sulak alanlar başta olmak üzere kanallar, foseptik çukurları ve hayvan gübresi bulunan alanlarda ilaçlama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Sarıçam Belediyesi'nden yapılan açıklamada, karasinekle mücadelede erken davranarak, havaların ısınması ile ortaya çıkabilecek sorunları yerinde ve zamanında çözüme kavuştuğu belirtildi. Karasinekle mücadelede birinci önceliğin ahırlar başta olmak üzere, risk teşkil eden yerlerin ilaçlanması olduğuna dikkat çekilen açıklamada, yapılan ilaçlama çalışmalarına yaz ayları boyunca talep gelen mahallelerde devam edileceği aktarıldı.