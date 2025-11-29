Haberler

Sarı Hoca'nın Eğitim Misyonu Anlatıldı

Güncelleme:
Balıkesir'de düzenlenen etkinlikte, Sarı Hoca lakaplı Mehmet Nuri Turan'ın eğitimci kimliği ve çocuklara din eğitimi verme çabaları ele alındı. Eğitimci Salih Dülger, Sarı Hoca'nın önemli bir şahsiyet olduğunu vurguladı.

Balıkesir civarında Hoca denildiğinde dört isimden biri olan ve yaşadığı dönemlerde Dursunbey- Balıkesir arasında trenlerde çocuklara din eğitimi veren Sarı Hoca lakaplı Mehmet Nuri Turan Milli Eğitim Müdürlüğü Biyografi Akademisinde anlatıldı.

Biyografi Akademisi 2025 - 2026 Eğitim Öğretim Yılı üçüncü faaliyetini Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirdi. Eğitimci Yazar Salih Dülger'in konuk olarak ağırlandığı faaliyette Sarı Hoca'nın biyografisi ele alındı.

Gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu elde ettiği bilgileri ve konu hakkındaki deneyimlerini öğretmenlerimizle paylaşan Dülger, Sarı Hoca'nın çok önemli ve değerli bir şahsiyet olduğunu, bir dava adamı olduğunu dile getirdi.

Sarı Hoca'nın 1899'da doğduğu ve doğduğu dönemin Balkan Savaşlarına denk geldiği ifade edildi. Balkanlardan yoğun göç yaşandığı o dönemde Sarı Hoca'nın ailesinin de Balkanlar'dan göç ettiği ve ilk olarak İnegöl'e yerleştikleri ifade edildi. Bursa Büyükorhan' da medrese eğitimine başlayan Sarı Hoca'nın medrese eğitimi sonrasında müderris olduğu, 1940 yılından itibaren kendisini insan yetiştirmeye vakfettiği, köy köy gezerek halkı aydınlatma çabasına giriştiği ve halkın seviyesine inebildiği Dülger tarafından ifade edildi.

Sarı Hoca'nın gittiği ve halk ile buluştuğu noktalarda insan ahlakının çok farklı olduğu, gittiği yerlerde 4 aylık bir sürede Arap alfabesini öğretebildiğini, bunu da kendi geliştirdiği bir sistemle gerçekleştirdiği dile getirildi. Sarı Hoca'nın asın adının Mehmet Ruhi olduğu ve Turhan soyadını aldığı ifade edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
