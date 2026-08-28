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Kaymakam Göktaş'tan Çalpınar Köyü Ziyareti ve Asfalt Çalışmaları İncelemesi

Kaymakam Göktaş'tan Çalpınar Köyü Ziyareti ve Asfalt Çalışmaları İncelemesi
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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Kaymakam Birkan Göktaş, Çalpınar köyünü ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Ardından Arım ve Yukarı Arım köylerinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Göktaş, yetkililerden bilgi aldı. İlçe genelinde süren çalışmaların ulaşım imkanlarını ve yaşam standartlarını artırması hedeflenirken, Göktaş ekiplere kolaylıklar dileyerek çalışmaların hayırlı olmasını temenni etti.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Kaymakam Birkan Göktaş, Çalpınar köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Kaymakam Göktaş, köy sakinleriyle sohbet ederek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakam Göktaş, Çalpınar köyü ziyaretinin ardından Arım ve Yukarı Arım köylerinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Göktaş, yürütülen çalışmaların ilçeye ve köylere sağlayacağı katkılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlçe genelinde sürdürülen çalışmaların vatandaşların ulaşım imkanlarını ve yaşam standartlarını artırması hedeflenirken, ekiplerin çalışmalarını sahada sürdürdüğü belirtildi.

Kaymakam Göktaş, çalışmalarda emeği geçen ekiplere kolaylıklar dileyerek, yürütülen çalışmaların Saraydüzü ilçesine ve köylere hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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