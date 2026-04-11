Saraycık köyünde altyapı yenilendi

Amasya'nın Saraycık köyünde yürütülen su ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları tamamlandı.

Amasya İl Özel İdaresi İçme Suları ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında köyün eskiyen ve zamanla yetersiz hale gelen içme suyu ile kanalizasyon hatları baştan sona yenilendi. Yapılan çalışmalarla birlikte hem içme suyunun daha sağlıklı ve kesintisiz şekilde ulaştırılması hem de çevre sağlığının korunması hedeflendi.

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların devam edeceğini belirtti. - AMASYA

