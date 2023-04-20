Saray Belediye Başkanı Erkiş'ten CHP'ye İkinci Klip

Besteci kimliği ile de tanınan Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi için ikinci bir marş daha yazdı.

Besteci kimliği ile de tanınan Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi için ikinci bir marş daha yazdı.

Başkan Erkiş, hızlanan seçim sürecinde CHP'ye ithafen bir klip daha yayınladı. Salih Demirci'nin seslendirdiği marş, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk'ün görüntülerinden oluştu. Klibin sonunda 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Kılıçdaroğlu'nun görünmesinin ardından ise Erkiş'in imzasıyla şu mesaja yer verildi:

"Dünyanın en asil partisine, dünyanın en çocuksu hislerimle hediyemdir."