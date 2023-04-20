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Saray Belediye Başkanı Erkiş'ten CHP'ye İkinci Klip

Yerel Haberler

Besteci kimliği ile de tanınan Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi için ikinci bir marş daha yazdı.

Besteci kimliği ile de tanınan Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi için ikinci bir marş daha yazdı.

Başkan Erkiş, hızlanan seçim sürecinde CHP'ye ithafen bir klip daha yayınladı. Salih Demirci'nin seslendirdiği marş, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk'ün görüntülerinden oluştu. Klibin sonunda 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel  Kılıçdaroğlu'nun görünmesinin ardından ise Erkiş'in imzasıyla şu mesaja yer verildi:

"Dünyanın en asil partisine, dünyanın en çocuksu hislerimle hediyemdir."

Seçim Sonuçları

Kaynak: ANKA / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Özgen Erkiş 14 Mayıs Saray Yerel Haberler

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