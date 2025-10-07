Haberler

SAR Derneği'nden ANFAŞ'a Teşekkür Ziyareti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tunç Çokkeser, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'yı ziyaret ederek derneğe verdikleri destekten dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tunç Çokkeser, beraberindeki heyetle birlikte Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, SAR'a verdiği desteklerden dolayı Ali Bıdı'ya plaket takdim edildi.

SAR Yönetim Kurulu Üyesi Tunç Çokkeser, ziyarette yaptığı açıklamada, ANFAŞ yönetimine verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. Çokkeser, "Özellikle ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ve Yönetim Kurulu üyelerinin bize depo alanı konusunda verdikleri destekten dolayı kendilerini ziyaret ettik. Hem teşekkür etmek hem de derneğimizi yakından tanıtmak istedik" dedi.

Ziyaretin sonunda Tunç Çokkeser, ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı'ya teşekkür plaketi takdim etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya yeni dönemi ilan etti! Bunları yapan yandı, ehliyetlere el konulacak

Trafikte yeni dönem! Bunları yapanların ehliyetine el konulacak
Dünyaca ünlü bankadan altın için 'Yok artık' dedirten tahmin

Dünyaca ünlü bankadan altın için "Yok artık" dedirten tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.