SAR Derneği'nden ANFAŞ'a Teşekkür Ziyareti

SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tunç Çokkeser, beraberindeki heyetle birlikte Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, SAR'a verdiği desteklerden dolayı Ali Bıdı'ya plaket takdim edildi.

SAR Yönetim Kurulu Üyesi Tunç Çokkeser, ziyarette yaptığı açıklamada, ANFAŞ yönetimine verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. Çokkeser, "Özellikle ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ve Yönetim Kurulu üyelerinin bize depo alanı konusunda verdikleri destekten dolayı kendilerini ziyaret ettik. Hem teşekkür etmek hem de derneğimizi yakından tanıtmak istedik" dedi.

Ziyaretin sonunda Tunç Çokkeser, ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı'ya teşekkür plaketi takdim etti. - ANTALYA