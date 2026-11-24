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SAPANCA Gölü kıyısındaki kaçak yapı ve iskelelerin kaldırılması için ikinci etap çalışmaları başladı. İlk etapta 89 yapının kaldırıldığı gölde, ikinci etapta tespit edilen 81 yapının da temizlenmesiyle toplam 170 kaçak yapı ortadan kaldırılacak. Çalışmalarda şu ana kadar 8 iskelenin yıkımı tamamlandı.

Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında ikinci etap yıkım çalışmaları başladı. İlgili kişi ve işletmelere tanınan yasal sürenin 23 Kasım'da sona ermesinin ardından iş makineleri sahaya inerken, bazı iskele sahiplerinin de destek verdiği çalışmalarda 8 iskelenin yıkımı gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yürütülen çalışmalarla göl havzasındaki işgallerin ortadan kaldırılması, su kaynağının doğal yapısının ve ekolojik dengesinin korunması hedefleniyor.

8 İSKELE KALDIRILDI

Uzun bomlu özel iş makineleri ve deneyimli ekiplerle yürütülen yıkım çalışmalarında, bazı iskele sahiplerinin desteğiyle 8 iskelenin kaldırıldığı belirtildi. Gölün doğal dokusuna zarar verilmemesi için hassasiyetle sürdürülen çalışmalar kapsamında kıyıdaki diğer kaçak yapıların da kaldırılması hedefleniyor.

Yıkım çalışmaları sırasında gölden izinsiz su çeken işletmeler de tespit edilerek bu kullanımların önüne geçiliyor. İlk etapta kaldırılan iskelelerin yerine plastik iskele kuran işletmelere son uyarıların yapıldığı, izinsiz yapılaşmayı sürdürmeleri halinde yeniden uyarı yapılmaksızın cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

170 KAÇAK YAPI KALDIRILACAK

Sapanca Gölü kıyısında yürütülen çalışmaların ilk etabında 89 kaçak yapı kaldırılmıştı. İkinci etapta belirlenen 81 kaçak yapı ve iskelenin de kaldırılmasıyla toplam 170 yapının göl havzasından temizlenmesi planlanıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Sapanca Gölü kıyısının doğal görünümüne kavuşturulması, vatandaşların kullanımına açık ve güvenli alanların oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı