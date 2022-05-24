Şanlıurfa'nın yöresel lezzetleri davul zurna eşliğinde tanıtıldı - Haberler

Şanlıurfa'da birbirinden güzel 150 çeşit yöresel yemek, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde davul zurna eşliğinde tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki Gastronomi Merkezi bahçesinde etkinlik düzenlendi. Ciğer kebabından haşhaş kebabına, tava yemeklerinden etli-etsiz çiğköftelere kadar birbirinden lezzetli 150 çeşit yemek, hamarat aşçılar tarafından etkinlik alanında adeta şölen havasında hazırlandı. Tescilli lezzetler, alanda davul zurna ve sıra gecesi ekibinin keyifli müzikleri eşliğinde katılımcıların beğenisine sunuldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, alanı gezerek yemeklerden tattı. Katılımcılara kendi elleriyle Şanlıurfa'nın önemli lezzetlerinden olan tirit yemeğinden ikram eden Beyazgül, "İnanıyorum ki birçok turist sadece Göbeklitepe sadece Halfeti sadece Harran'ı görmek için nasıl geliyorsa bundan sonra lezzetleri için de Şanlıurfa'ya gelecek" diye konuştu.

Yemekleri tadan vatandaşlar, Şanlıurfa'nın lezzetlerinin tanıtımında emeği geçenleri tebrik etti. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel