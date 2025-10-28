Şanlıurfa'da şehitler anıldı
Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çelenk Sunma Töreni yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Osmanbey Şehitliği'nde Çelenk Sunma Töreni ile başladı.
Çelenk Sunma Törenine; Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ilçe kaymakamları, gaziler, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Düzenlenen tören kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okundu. Törene katılanlar şehit mezarlarına karanfil bırakıp dualar edildi, şehitler rahmet ve minnetle anıldı. - ŞANLIURFA
