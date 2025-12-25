Haberler

Şanlıurfa'da Regaip Kandili coşkusu

Şanlıurfa'da Regaip Kandili coşkusu
Güncelleme:
Regaip Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş, Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'nde buluştu. İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda vaaz verildi ve yatsı namazının ardından dualar okundu.

Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş, Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'ne akın etti.

Regaip Kandili dolayısıyla Balıklıgöl platosunda yer alan Dergah Camisi'nde yoğunluk yaşandı. İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda yatsı namazı öncesi vaaz verildi. Kente ilçelerden ve çevre illerden gelen vatandaşlar, kılınan yatsı namazının ardından okunan dualara "amin" dedi. Namaz sonrası çeşitli dernekler tarafından ikramlar yapıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
