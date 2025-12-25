Şanlıurfa'da Regaip Kandili coşkusu

Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş, Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'ne akın etti.

Regaip Kandili dolayısıyla Balıklıgöl platosunda yer alan Dergah Camisi'nde yoğunluk yaşandı. İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda yatsı namazı öncesi vaaz verildi. Kente ilçelerden ve çevre illerden gelen vatandaşlar, kılınan yatsı namazının ardından okunan dualara "amin" dedi. Namaz sonrası çeşitli dernekler tarafından ikramlar yapıldı. - ŞANLIURFA