Şanlıurfa'da bayram namazı coşkusu
Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Platosu'ndaki camilere akın etti. Sabah erken saatlerde başlayan namazın ardından il protokolü ile bayramlaşma gerçekleştirildi.
Şanlıurfa'da Ramazan bayramı dolayısıyla başta Balıklıgöl'de Paltosunda bulunan Halil-ür Rahman (Dergah) Camisi olmak üzere kent merkezindeki camiler vatandaşların akınına uğradı. Sabah erken saatlerden itibaren camileri dolduran vatandaşlar saf tutmaya başladı. Kılınan namazın ardından vatandaşlar, il protokol üyeleri ile bayramlaştı. - ŞANLIURFA
