Şanlıurfa'da Kamyonun Çarptığı Tabela Vatandaşın Üstüne Düştü

Şanlıurfa'da seyir halindeki kamyonun çarpması sonucu koparak hızla kaldırıma düşen tabela Ahmet Aydoğdu isimli vatandaşın üstüne düştü. Başından yaralanan Aydoğdu'nun ölümden döndüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa'da Ahmet Aydoğdu kaldırımda beklerken, seyir halindeki kamyonun çarptığı tabelanın koparak üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana geldi. Yusuf Kemal Yaşar Caddesi'ndeki lokantada garson olarak çalışan 57 yaşındaki Ahmet Aydoğdu, dinlenmek için iş yerinin önüne çıktı. Bu sırada aynı caddede ilerleyen ve üzerinde yük bulunan kamyon lokantanın tabelasına çarptı. Kamyonun çarptığı tabela bir anda kaldırımda bekleyen Aydoğdu'nun üzerine düştü. Tabelanın altında kalan işçinin yardımına çevredeki esnaflar yetişti. Aydoğdu, tabelanın altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Aydoğdu'ya 7 gün iş göremez raporu verildi. Kaldırımda beklerken yaralanan işçinin kaza anı kameralara yansıdı.