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Şanlıurfa'da Otomobilin Yayaya Çarptığı Anlar Kameraya Yansıdı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Halime Akman'a otomobil çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Abdülkadir ÇELİKCAN

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ceylanpınar ilçesi Okullar Bölgesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Halime Akman'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akman, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Akman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması ve ardından çevredeki vatandaşların yardıma koşması yer aldı.

Kaynak: ANKA
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