Şanlıurfa'da İnşaatta Beton Altında Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı

Şanlıurfa'da İnşaatta Beton Altında Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde inşaat kalıbına giren yavru kedi, üzerine beton döküldükten sonra işçiler tarafından fark edildi. İtfaiye ekipleri, betonu kırarak kediyi kurtardı ve tedavi sonrası annesinin yanına bırakıldı.

Şanlıurfa'da inşaattaki kalıbın içerisine giren yavru kedinin üzerine beton döküldü. Kalıp söküldükten sonra fark edilen yavru Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesindeki bir inşaatta yaşandı. Demir bağladıktan sonra tahta kalıp çakan işçiler, içerisin beton döktü. Beton kuruduktan sonra tahta kalıpları söken işçiler, altta bir yavru kedi olduğunu gördü. Olay yerine çağrılan ekipler, betonu kırarak yavru kediyi çıkarttı. Açlık ve susuzluktan bitkin düşen yavru kedi, tedavi ve bakımının ardından annesinin yanına bırakıldı.

Öte yandan inşaatta çalışan işçilerin yavru kedinin kalıbın içerisine girdiğini fark etmedikleri öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor

73 yıllık yasak bitiyor! 3 alkollü ürün artık raflarda olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a kupayı kimin vereceği belli oldu

Galatasaray'a şampiyonluk kupasını kimin vereceği belli oldu
Seda Akgül'ün yeni mesleği duyanları şaşırtıyor

Bir dönemin aranan ismiydi! Yeni mesleği şaşırttı
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: CHP bizim bıraktığımız projeleri kapattı

Eski başkandan yaylım ateşi: Bıraktığımız projeleri kapattılar
İskoçya'da 35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk

35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk
Yüzerken karşılaştığı ölü yunusu omzuna alıp, kıyıya bıraktı

Deniz kenarında oturan vatandaşları şaşkına çeviren görüntü
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı

Yer: Konya! Hepsi fuhuştan tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.