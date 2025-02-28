Şanlıurfa'da İlk Teravih Namazı Coşkuyla Kılındı
Ramazan ayının ilk teravih namazı, Şanlıurfa'da Balıklıgöl yerleşkesinde yoğun bir katılımla kılındı. Vatandaşlar camilerde abdest alarak, dualar eşliğinde namazlarını eda ettiler.
Şanlıurfa'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. İlk teravih namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Teravih namazı için Balıklıgöl yerleşkesine gelen yüzlerce vatandaş, başta Halil-ür Rahman (Dergah) Camisi olmak üzere yerleşkedeki camilerde abdest aldı. Ezanın okunmasıyla ilk teravih namazı eda edildi. Vatandaşlar ilk teravih namazına yoğun ilgi gösterdi. Kılınan namaz sonrası Balıklıgöl'ü gezen vatandaşlar balıklara yem attı, yerleşkeyi gezerek dua etti. - ŞANLIURFA