Şanlıurfa'da Ramazan ayının en 'tatlı' kuyruğu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir tatlıcıda iftar saatine yakın yaşanan yoğunluk şaşırttı. Vatandaşların vazgeçemediği halka ve tulumba tatlısından almak isteyenler zaman zaman 1 saat sırada bekliyor.

İftar vaktine kısa süre kala tatlı almak isteyen vatandaşlar, sıcak halka ve tulumba tatlısı alabilmek için yarım saat ile 1 saat arasında sırada bekledi. Vatandaşların tatlılarını aldıktan sonra evlerine gitmek üzere iş yerinden ayrıldığı görüldü.

İş yeri işletmecisi Ömer Eriş, tatlıcılığın aile mesleği olduğunu belirterek üretime sabah saatlerinde başladıklarını söyledi. Eriş, "Bu meslek babamdan bana, benden de çocuklarıma geçecek bir ata mesleği. İşimizi severek yapıyoruz. Sabah saat 10.00 gibi imalata başlıyoruz. Akşam ezanından yatsı namazına kadar devam ediyoruz. Hem tulumba hem de halka tatlısının kilogramını 150 liradan satıyoruz" dedi.

Tatlı ustası Abdullah El Abdullah da yoğunluk nedeniyle zaman zaman talebe yetişmekte zorlandıklarını ifade ederek, "İşimizi temiz yaptığımız için vatandaşlar rağbet gösteriyor. Bazen siparişlere yetişemiyoruz. Kapanışı teravih namazı sonrasında yapıyoruz" diye konuştu.

Tatlı almak için sırada bekleyen vatandaşlar ise tatlının lezzeti nedeniyle kuyrukta beklemenin kendileri için sorun olmadığını ifade etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı