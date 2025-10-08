Şanlıurfa'da Filistin İçin Sanatla Tepki

Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla dev Filistin bayrağı açıldı, zulmü fırçala etkinliğinde de ressamlar eserleriyle Gazzelilerin sessiz çığlığı oldu.

Şanlıurfa'da bir sivil toplum kuruluşu öncülüğünde, ressam İlhami Atalay'ın katılımıyla İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkati çekmek amacıyla "Zulmü fırçala" etkinliği düzenlendi. Balıklıgöl Platosunda bulunan tarihi Hasan Paşa Cami avlusunda düzenlenen etkinliğe, ressam İlhami Atalay ve 129 ressam katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesiyle ziyaretçiler, eserleri gezerek inceledi. Gazze'deki zulmü betimleyen ressamların eserleri ziyaretçilerden tam not aldı.

"Zulmü fırçaladılar"

Etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden sivil toplum kuruluşu başkanı Handan Çoğalan Karataş, 2 yıldır Gazze'de süren insani dramı sanatla protesto ettiklerini belirtti. Karataş, "Bizim her daim onları gerçekten düşünmemiz lazım. Eğer müminsek, eğer kardeşsek, eğer yüreğimiz yanıyorsa bizim hep birlikte Gazze için, Kudüs için, Aksa için birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Biz bugün zulmü fırçala projesiyle şunu yapmak istedik. Oturma eylemleri yaptık, yürüyüş eylemleri yaptık, bir sürü eylemlerde bulunduk fakat bu işe sanat penceresinden bakmadık. Toplumda farkındalık farkındalık oluşturmak anlamında, bu çalışmayı yaptık ve gerçekten bugün Gazze'deki katliamların 2'nci yıl dönümü yani 104 hafta, biz de bugün 104 ressamla 104 tane resim yapacaktık ama maşallah 130 tane ressamdan daha fazla ressam geldi, resimler yapıldı. Bizler elimizden resim yapmak geliyor, biz de bu zulme karşı olduğumuzu fırçalarımızla göstereceğiz. Zulmü fırçalayacağız dediler ve zulmü fırçaladılar. Hem Göbeklitepe'de hem Akçakale sınırında hem de Halil-ür Rahman'da bunu yapmak istedik. Çünkü biz istedik ki şu an Gazelliler aynen Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı gibi ateşler içerisinde ve Allahu Teala ateşe 'serin ve selamette ol' dedi ve inşallah Rabbim emreyler ve Gazze'de ateş içerisinde olan Gazzeli kardeşlerimize de o belde serin ve selametli olur. İşte biz Halil-ür Rahman makamından bu mesajı vermek için burada bulunuyoruz. ve koca Filistin bayrağımızı açtık, onların yanında olduğumuzu tüm Şanlıurfalılar olarak haykırıyoruz. Devletimizle, milletimizle biz her daim Kudüs'ün, Aksa'nın ve Gazzelilerin yanında yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Elimizden bu geliyor bugün, bunu yaptık. Yarın başka bir şey gelir onu da yapmaya devam edeceğiz, sizlere de teşekkür ederim" dedi.

Etkinliğe katılan Ressam İlhami Atalay ise Müslüman liderlerin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, İsrail zulmüne karşı durmaları gerektiğini söyledi. - ŞANLIURFA