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Şanlıurfa'da Elektrik Kesintisi ve DEDAŞ'ın Skandal Önlemi

Şanlıurfa'da Elektrik Kesintisi ve DEDAŞ'ın Skandal Önlemi
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kırılan elektrik panosunun DEDAŞ ekipleri tarafından telle bağlanarak 'onarıldığı' iddiası, mahalleliler arasında büyük tepki topladı. 11 saat boyunca elektrik kesintisi yaşayan halk, yetkililerin duyarsızlığından şikayetçi.

Şanlıurfa'da Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekiplerinin kırıldığı için mahallede saatlerce elektrik kesintisine neden olan panoyu telle bağlayıp önlem alması hem tepki çekti hem de akıllara durgunluk verdi.

İlginç olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle dün kırılan elektrik panosu enerji kesintisine neden oldu. Uzun süre elektriksiz kalan mahalleli, kırık panonun tamir edilmesi için Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekiplerine haber verdi. İddiaya göre DEDAŞ mahalleye ekip göndermedi. Gece boyunca da devam eden kesinti mahallelileri çileden çıkarttı. Tepkilerin çoğalması üzerine bölgeye ekip gönderildi.

Akıllara durgunluk veren önlem

İddiaya göre, bölgeye giden ekipler panoyu değiştirmek yerine akıllara durgunluk veren bir şey yaptı. Panonun ayakta durması için kopan bir parçasını arkasına yerleştirip destekleyen ekipler, etrafını da telle bağlayıp gitti.

Mahalleli gözlerine inanamadı

Telle bağlanan panonun içindeki elektrik tellerinin göründüğünü söyleyen mahalle sakinlerinden Ahmet Demir, "Bu pano darmadağındı, Dicle Elektrik'i aradık. 11 saat boyunca bizim burada elektriğimiz yoktu. Kimse buraya sahip çıkmadı. Bizim burada işletmemiz var, 11 saat boyunca jeneratör çalıştırdık. Yetkilileri arayıp bilgi ve yardım istedik ama kimse buraya gelmedi. Bu sabah gelip telle bağlayıp gitmişler. Buraya bakın. Burada okul var. Küçük çocuklar burada top oynuyor. Herhangi bir çocuğun ölümüne sebep olursa sorumlu kim olacak, sorumluyu nerede arayacağız. Geçmiş olsun demek değil de elinize sağlık demek varken neden buna sahip çıkılmıyor. Bu nereye kadar gidecek. Biz burada Dicle Elektrikten şikayetçiyiz. Burada elektrik var, kim elini atarsa küle dönecek. Yazık, bu memleket bunu hak etmiyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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