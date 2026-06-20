Şanlıurfa'da 'kurbağa adamlar' boğulma vakalarına karşı teyakkuzda

Şanlıurfa'da görev yapan dalgıç polis ekipleri, yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, muhtemel boğulma vakalarına karşı teyakkuzda bekliyor.

Atatürk Barajı'ndan aldığı suyu taşıyan ve Şanlıurfa sınırlarından geçen Mardin-Ceylanpınar Ana Sulama Kanalı'nda her yıl serinlemek amacıyla suya giren çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor. Şanlıurfa Valiliği, sulama kanallarına girmenin yasak olduğunu bir kez daha hatırlatarak, yasağa uymayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağını duyurdu. Muhtemel boğulma vakalarına karşı görev yapan Su Altı Grup Amirliğine bağlı ekipler ise, gerçekleştirdikleri tatbikatta akıntıya kapılan bir kişiyi kurtararak, sulama kanallarındaki tehlikeye dikkati çekti. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Halil Akcan, Su Altı Grup Amirliği bünyesinde 1 komiser yardımcısı ve 7 polis memurundan oluşan 8 kişilik ekiple görev yaptıklarını söyledi.

"Sıcak öldürmez fakat serinlemek için sulama kanalına girmek öldürür"

Yaz aylarında boğulma vakalarının arttığını belirten Akcan, "1 komiser yardımcısı, 7 polis memuru olmak üzere toplamda 8 kurbağa adam olarak Şanlıurfa ilinde görev yapmaktayız. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ne yazık ki ilimizde boğulma vakaları meydana gelmektedir. Biz Su Altı Grup Amirliği olarak 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halindeyiz. Meydana gelen boğulma olaylarına karşı teyakkuz halindeyiz. Meydana gelen boğulma olaylarına karşı seri ve etkili bir şekilde müdahale ediyoruz. Şanlıurfa ve Mardin illeri ana sorumluluk sahamız olup, Koruma Daire Başkanlığımızın görevlendirmesi ile Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç olan her yerde görev almaktayız. Şanlıurfa ilinde sulama kanalları coğrafyanın dört bir tarafını kaplamıştır. Sulama kanalları tarım için sulama amaçlı olup, yüzmek kesinlikle yasaktır. Yüzmek tehlikelidir. Akıntı çok fazla olduğu için profesyonel bir yüzücü için bile tehlike arz etmektedir. Burada vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen sulama kanallarında yüzmeyin. Sıcak öldürmez fakat serinlemek için sulama kanalına girmek öldürür. Sulama kanallarında yüzmek tehlikeli ve ölümcül olduğu gibi Şanlıurfa Valiliğimizin de almış olduğu karar neticesinde sulama kanallarına girenler için idari işlem uygulanmaktadır. Ayrıca kolluk kuvvetlerimiz tarafından devriye faaliyetleri atılarak, muhtemel boğulma vakalarının da önüne geçilmesi amaçlanmaktadır" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı