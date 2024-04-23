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Şanlıurfa'da Çocuklara Teleskoplarla Gökyüzü İzletildi

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Şanlıurfa'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocuklara sürpriz yapılarak tarihi Balıklıgöl Yerleşkesine kurulan teleskoplarla gökyüzü izletildi. Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Balıklıgöl'de kurulan 4 teleskop eşliğinde öğrenciler, gökcisimlerini yakından izlemenin sevincini yaşadı. Görevliler, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayarak, gökyüzündeki cisimlerin oluşumu ve hareketi hakkında bilgilendirmede bulundu. Ay, yıldızların ve diğer gök cisimlerinin muhteşem görüntülerini keşfeden katılımcılar, doğanın ve bilimin büyülü dünyasına tanıklık etti. Öğrenciler, ayı yakından görmenin keyfini yaşadıklarını belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocuklara sürpriz yapılarak tarihi Balıklıgöl Yerleşkesine kurulan teleskoplarla gökyüzü izletildi.

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Balıklıgöl'de kurulan 4 teleskop eşliğinde öğrenciler, gökcisimlerini yakından izlemenin sevincini yaşadı. Görevliler, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayarak, gökyüzündeki cisimlerin oluşumu ve hareketi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ay, yıldızların ve diğer gök cisimlerinin muhteşem görüntülerini keşfeden katılımcılar, doğanın ve bilimin büyülü dünyasına tanıklık etti. Öğrenciler, ayı yakından görmenin keyfini yaşadıklarını belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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