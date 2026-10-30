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Şanlıurfa'da ağabey, iki kız kardeşinin okul çantalarını taşıyıp takdir topladı

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Şanlıurfa'da ağabey, iki kız kardeşinin okul çantalarını taşıyıp takdir topladı Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa'da ağabey, iki kız kardeşinin okul çantalarını taşıyıp takdir topladı
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Şanlıurfa'da iki kız kardeşiyle okula giden ağabeyin onların okul çantalarını taşıması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerdeki kardeşlik davranışı takdir toplarken, izleyenler duygulandıklarını belirterek bu sevginin çocuklara aşılanması gerektiğini söyledi.

Şanlıurfa'da iki kız kardeşiyle birlikte okula giden bir ağabeyin sergilediği davranış, görenlerin takdirini topladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ağabeyin iki kız kardeşinin okul çantalarını taşıyarak onlara eşlik ettiği görüldü. Kardeşlerinin yükünü omuzlayan ağabeyin bu davranışı, kardeş sevgisinin güzel bir örneği olarak değerlendirildi. Görüntüler, izleyenlerin içini ısıttı.

Görüntüleri izledikten sonra duygulandığını belirten Ahmet Karataş, "Görüntüler bizi mutlu etti. Bu güzel davranışı kardeşlerimizi de aşılamak isteriz. Bu sevgiyi çocuklarına aşılayan anne, babaya da ayrıca teşekkür ederiz" dedi.

Serap Küçükşahin ise, "Görüntüleri izledikten sonra gerçekten ben de duygulandım. Keşke büyükler küçüklerini hep bu şekilde korumayı öğrense" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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