Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" 9'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Dergah Camisinde Mevlid-i Şerif ve hatim programı düzenlendi.

Şanlıurfa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" 9'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Dergah Camisinde Mevlid-i Şerif ve hatim programı düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde, Şanlıurfa'da "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi. Bu kapsamda, Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisinde Mevlid-i Şerif ve hatim programı gerçekleştirildi.

Programda, 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden demokrasi şehitleri ve tüm vatan evlatları için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Mevlid-i Şerif okundu ve topluca dua edildi.

Etkinliğe, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlid programı sonrasında cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Konya'da orman yangını! Alevler Isparta'ya kadar ulaştı

24 saattir yanıyor! Alevler yanı başındaki şehre ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.