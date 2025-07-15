Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Şanlıurfa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" 9'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Dergah Camisinde Mevlid-i Şerif ve hatim programı düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde, Şanlıurfa'da "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi. Bu kapsamda, Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisinde Mevlid-i Şerif ve hatim programı gerçekleştirildi.

Programda, 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden demokrasi şehitleri ve tüm vatan evlatları için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Mevlid-i Şerif okundu ve topluca dua edildi.

Etkinliğe, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlid programı sonrasında cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ŞANLIURFA