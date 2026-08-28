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SANKO Üniversitesi Rektörü Dağlı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Dağlı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 30 Ağustos Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Dağlı, 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki tarihi önemine dikkat çekerek, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in, Türk milletinin bağımsızlığına ve vatanın bütünlüğüne olan inancının, kararlılığının ve sarsılmaz iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, yalnızca askeri bir başarı değil; yüce milletimizin bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır" diyen Prof. Dr. Dağlı, mesajında, "Bugün bizlere düşen en önemli görev, büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetimizi aynı inanç, kararlılık ve sorumluluk bilinciyle geleceğe taşımaktır. Üniversiteler olarak bilim, eğitim ve araştırma alanlarında ortaya koyduğumuz çalışmalarla ülkemizin gelişmesine katkı sunmak; gençlerimizi milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüvenli, nitelikli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmek temel görevlerimiz arasındadır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Dağlı, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, yüce milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" diyerek mesajını sonlandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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