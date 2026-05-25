SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'dan Kurban Bayramı mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Güner Dağlı, "Bayramlar; milli ve manevi değerlerin yaşatılmasında önemli bir yere sahiptir" dedi.

Bayramların toplumsal birlikteliği pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularını artıran özel günler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, "Bayramlar, insanlar arasında sevgi ve saygı bağlarının pekiştiği özel zamanlardır. Birlik ve beraberliğin önemini daha derinden hissettiğimiz bu günlerde, ihtiyaç sahiplerini gözetmek ve yardımlaşma kültürünü yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Toplumsal kaynaşmayı destekleyen bayramlarımızın; sevgi, saygı ve paylaşma bilincini artırmasını diliyor, bizleri ortak değerlerde buluşturan bu anlamlı günlerin, toplumsal huzur ve kardeşliğimize katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

Gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine de değinen Prof. Dr. Dağlı, üniversitelerin yalnızca bilimsel bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayan önemli yapılar olduğunun altını çizdi.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Prof. Dr. Dağlı, "Kurban Bayramı'nın bizleri her zamankinden daha fazla birbirimize yakınlaştırmasını, birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmesini temenni ediyor; ülkemize, aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum" ifadeleriyle mesajını sonlandırdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı