SANKO Üniversitesi'nde Ramazan Bayramı kutlaması

SANKO Üniversitesi'nde akademik ve idari personelin katılımıyla Ramazan Bayramı kutlaması yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, "Her geçen gün büyüyen ve gelişen ekibimizle bayrama kavuşmanın coşkusunu yaşıyoruz" dedi. Üniversitenin idari ve akademik kadrosunun her yıl daha da güçlendiğini belirten Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti: "Bugüne kadar bu ekiple çok güzel işler başardık. Hep birlikte güzel işler başarmaya devam edeceğiz. Ekip ruhu ile hareket ettiğimiz için başarılıyız. Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece her türlü güçlüğü aşacağımıza inanıyorum. Bir noktayı anımsatmak istiyorum. Biliyorsunuz pandemi koşulları hafifledi fakat tam anlamıyla geçmedi. Ancak riskler devam ediyor. Bayramda bunu bilerek önlemlerimizi alırsak riskleri azaltmış oluruz. Ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için sağlık, huzur ve güzelliklere vesile olması temennisiyle hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayhan Özkur, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci ile akademik ve idari personel katıldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel