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SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci: "Cumhuriyet, geleceğimizi aydınlatan en güçlü değerimizdir"

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SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci: 'Cumhuriyet, geleceğimizi aydınlatan en güçlü değerimizdir'
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SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet geleceğimizi aydınlatan en güçlü değerimizdir" dedi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet geleceğimizi aydınlatan en güçlü değerimizdir" dedi.

Cumhuriyetin ilanından bu yana ülkemizin eğitimden bilime, sağlıktan sanayiye, kültürden sanata kadar pek çok alanda önemli kazanımlar elde ettiğini ifade eden Dr. Kileci, bu birikimin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının ve ülkenin gelişimine katkı sunacak çalışmaların sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti genç nesillere emanet etmesinin büyük anlam taşıdığına dikkat çeken Dr. Kileci, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bizlere düşen görev; geçmişimizin değerlerinden aldığımız güçle geleceğe güvenle yürümek, çalışmak, üretmek ve ülkemize değer katmaktır. Bilginin, bilimin ve eğitimin rehberliğinde yetişen nesiller, Cumhuriyetimizin gelecekte de en büyük güvencesi olacaktır. Sağlık alanında hizmet veren bir kurum olarak bizler de insanı merkeze alan anlayışımızla, bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek ve topluma değer katmayı önceliğimiz kabul ederek ülkemizin geleceğine katkı sunmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

Dr. Kileci, "Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünü büyük gurur ve coşkuyla kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum" diyerek mesajını tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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