Sancaktepe'de 'Kadın Eli, Kadın Emeği Çarşısı' açıldı

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sancaktepe Belediyesi Kadın Aile Merkezi tarafından organize edilen 'Kadın Eli, Kadın Emeği Çarşısı'nın açılışı Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün de katılımıyla gerçekleştirildi.

9 Mayıs Pazartesi günü Sancaktepe Belediye Binası yanında bulunan alanda açılan Çarşı'da Sancaktepeli kadınların birbirinden kıymetli el emeği, göz nuru ürünleri yer alıyor. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, açılışta yaptığı konuşmada, "Başta kadınlarımız ve çocuklarımız olmak üzere ailenin her bir ferdinin hukuksal, ekonomik, sosyokültürel ve eğitimsel açıdan hayata daha güçlü tutunabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana İstanbul'un tek kadın Belediye Başkanı olmanın bana verdiği sorumluluk ile ilçemizde hiçbir kadının ve insanın şiddete maruz kalmadığı, insan hakları temelinde güçlü aile, güçlü toplum modelinin inşasına yön verecek projeler üretiyor, kadın istihdamının artırılmasına katkı sağlayacak her türlü projeyi destekliyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz ve hediyelik eşyadan dokuma ve tekstile çeşitli alanlarda birçok yöresel ürün ile kadınlarımızın emeklerini ekonomiye kazandırırken ilçemizin tanıtımına da katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu çarşıya destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından bayanlara ücretsiz olarak tahsis edilen stantlarda kurulan Çarşı 15 Temmuz tarihine kadar 12.00-23.00 saatleri arasında açık kalacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel