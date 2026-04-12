Rize'de İsrail'in "İdam Yasası" Performans Sanatıyla Protesto Edildi: Gazzeli Olmak Suç Mu?

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Sağlam, İsrail'in Filistinlilere yönelik "idam" yasasını Rize Cumhuriyet Meydanı'ndaki performans gösterisiyle protesto etti.

Filistin'deki insanlık dramını sanatın diliyle dünyaya duyurmayı amaçlayan Sağlam, meydanda kurduğu sembolik idam sehpası ile vicdanlara seslendi.

Performans sırasında Kemal Sağlam, "Tek suçum Gazzeli olmak. Ben sadece hastalarımı tedavi ettim. Ben hiçbir şey yapmadım. Tek suçum Gazzeli olmak. Gazzeli olmak suç mu? Ben sadece çocuk doktoruyum. Ben sadece hastalarımı tedavi ettim. Ben hiçbir şey yapmadım. Kurtarın beni. Kurtarın beni" dedi.

"Gazze İdam Sehpasında" temasıyla gerçekleştirilen performansta, Sağlam'a öğrencileri de eşlik etti. Öğrenciler, İsrail'i kınayan çeşitli dövizler taşıdı."

Performans, çevredekiler tarafından merakla takip edildi.

Kaynak: ANKA