SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Ramazan ayının son günlerinde Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Gönülleri ısıtan sesiyle okuduğu şiirlerine türküler eşlik eden sanatçı Mehmet Ercan, Sultangazi'ye konuk oldu.

Sultangazi Belediyesi'nin Ramazan Etkinlikleri devam ediyor. Vatandaşların büyük bir ilgiyle takip ettiği etkinliklere okuduğu şiirler ve türkülerle dikkatleri çeken Mehmet Ercan konuk oldu. Sanat Sokağı'ndaki programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun ve meclis üyeleri de katıldı. Programda sanatçı Mehmet Ercan, gönülleri ısıtan sesiyle okuduğu şiirler ve güzel türkülerle Sultangazililere keyifli bir Ramazan akşamı yaşattı.

Program sonunda Tuba Dursun tarafından Sanatçı Mehmet Ercan'a çiçek takdim edildi. Mehmet Ercan ise Sultangazililerle bir araya gelme imkanı sunan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'a teşekkür etti. Vatandaşlar da düzenlenen Ramazan Etkinlikleri dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel