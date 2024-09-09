Üye Girişi
Haberler

Sanatçı Abdurrahman Delen, Narin'in ölümüne tepki gösterdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Narin'in ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken, sanat dünyasından da tepkiler geldi. Sanatçı Abdurrahman Delen, bu acıya dikkat çekmek için kendi yazdığı 'Dokunmayın Çocuklara' şiirini tekrar yorumladı. Delen, çocuk ölümlerinin durması ve adaletli bir dünya için seslerini yükseltmeye çağırdı.

Narin'in ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken, sanat dünyasından da tepkiler geldi. Sanatçı Abdurrahman Delen, bu acıya dikkat çekmek için kendi yazdığı "Dokunmayın Çocuklara" şiirini tekrar yorumladı.

Delen, şiirini seslendirdikten sonra yaptığı açıklamada, çocuk ölümlerinin durması için tüm haksızlıklara karşı seslerini yükselttiklerini belirterek, "Çocuklar melektir, onlara dokunmayın. Tüm sanatçı dostlarımızı bu acı olaya karşı ses çıkarmaya davet ediyorum. Hiçbir suçun cezasız kalmaması gerekiyor. Bize emanet edilen minik yavrularımızı korumak için adaletli bir dünya diliyoruz" dedi.

Delen, Filistin'deki olayların da bir an önce son bulması temennisinde bulunarak, dünyadaki tüm savaşlara karşı barış çağrısında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdurrahman Delen Kültür Sanat Edebiyat Türkiye Güncel Sanat Yerel Dünya Çocuk

Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti

"Cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti"

 8 yaşındaki Narin'in mezarı! Hayatta olsaydı bugün okula başlayacaktı

Hayatta olsaydı bugün okula başlayacaktı

 İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır

İmamın sözleri Narin'in cenaze törenine damga vurdu
Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var

Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 9 Eylül Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? Narin'in tabutuna neden duvak koyuldu? 8 yaşındaki Narin'in tabutuna gelin duvağı neden koyuldu? Gülbin Tosun ve Mansur Yavaş olayı ne? Gülbin Tosun Mansur Yavaş'a ne dedi? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (9 Eylül) Dolar ne kadar oldu? TV8 canlı izle! (TÜRKİYE- İZLANDA) TV8 CANLI 4K İZLE! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! Milli ara ne zaman bitiyor? Milli ara ne zaman bitecek 2024? EXXEN CANLI İZLE! Türkiye-İzlanda maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Bu akşam (9 Eylül) hangi maçlar var? Narin'e ne oldu, başına ne geldi? Kaybolan Narin olayında son durum! Harry Potter 4 Ateş Kadehi neden kaldırıldı? Harry Potter ve Ateş Kadehi ne anlatıyor? Gülbin Tosun NOW'dan ayrıldı mı? Gülbin Tosun ne dedi, olayı nedir? Gülbin Tosun NOW TV'de neden yok? Gülbin Tosun istifa mı etti?
title