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Samsunlu Mübadiller, Nüfus Mübadelesinin 102. Yıldönümünü Anıtkabir'de Andı

Samsunlu Mübadiller, Nüfus Mübadelesinin 102. Yıldönümünü Anıtkabir'de Andı
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Samsun Balkan Türkleri Derneği tarafından düzenlenen törenle, mübadelenin 102. yıl dönümü Anıtkabir'de kutlandı. Törende, dernek başkanı Adem Tuğral, Atatürk mozolesine çelenk bırakırken mübadelenin tarihi önemi vurgulandı.

Samsunlu mübadiller nüfus mübadelesinin 102. yıl dönümünü Anıtkabir'de andı.

Samsun Balkan Türkleri Derneği tarafından mübadelenin 102. yıldönümü vesilesiyle Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi.

Samsun'dan mübadillerin katıldığı tören vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılandı. Törende, Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Tuğral, Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ardından Anıtkabir özel defterini imzalayan Başkan Adem Tuğral, mübadelenin değerinden söz etti.

Tuğral, "Senin de doğup büyüdüğün, bizlerin de nesiller boyunca yurt tutunduğumuz topraklardan ayrılıp ana yurdumuz, Türkiyemize gelişimizin yıl dönümünde huzurunda bulunabilmenin büyük onur ve gururu içerisindeyiz. 102 yıl önce, yurt bildiğimiz topraklardan kalkıp oldukça çetin şartlar sonucunda döndüğümüz ana yurdumuzda, kurduğun Cumhuriyet'in yılmaz birer savunucusu olarak bugünlere gelen mübadiller bundan sonra da açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürümeye devam edecektir. Tarafından 'kaybedilmiş toprakların aziz hatıraları' olarak nitelendirilmenin şerefini her daim yaşayan mübadiller, bugün ve bundan sonrasında emanetlerinin sarsılmaz birer savunucusu ve bekçisi olacaktır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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