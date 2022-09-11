Samsun yerel haberleri | Bafra'da18. Geleneksel Sünnet Şöleni yapıldı

Bafra Belediyesi Geleneksel 18'inci Sünnet Şöleni'nde çocuklar gönüllerince eğlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan sünnet merasiminde Belediye Başkanı Hamit Kılıç katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, "Belediyemiz tarafından bu yıl 18'incisini düzenlediğimiz sünnet şölenimizi Sedde parkımızda ilk kez yapıyoruz. Sünnet çocuklarımızın ve alilerimizin hayatlarındaki en önemli aşamalardan biridir. Bizler her fırsatta ve şartta gönül belediyeciliğinin örneklerini sunmaya gayret gösteriyoruz. Bunu hep birlikte el ele verip gerçekleştiriyoruz. Sünnet olan kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi yineliyor, kıymetli ailelerine mürüvvetlerini görmelerini diliyorum" dedi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Alaiddin Domaç'a organizasyona verilen destek nedeniyle teşekkür plaketi verdi. Kaymakam Ertürkmen, "Sünnet olan çocukluklarımızın hayatlarının en mutlu günlerinde biz de o mutluluklarına tanıklık ediyoruz. İnşallah yine ailelerine de Peygamber Efendimizin sünneti olan evlilik mürüvvetlerini de görmek nasip olur" diye konuştu.

Sünnet şöleninde daha sonra geleneksel tiyatro sanatçısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kukla ve Karagöz alanında somut olmayan kültür miras taşıyıcısı unvanına sahip Bafralı Şafak Yılmaz'ın hazırladığı kukla ve Karagöz gösterisi çocuklar ve katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kukla ve Karagöz sanatçısı Şafak Yılmaz'a plaket takdim etti. Bafra Belediyesi 18'inci Sünnet Şöleni çocuklara hediye takdimi, ikramlar ve İlçe Müftüsü Necmettin Kayar tarafından edilen dua ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - SAMSUN