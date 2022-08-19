Samsun yerel haberleri | Atakum Belediyesi, Erikli Mahallesindeki Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Samsun haberlerine göre Atakum Belediyesi ekipleri, Erikli mahallesinde heyelan nedeniyle hasar gören yolların bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Atakum Belediyesi ekipleri, Erikli mahallesinde heyelan nedeniyle hasar gören yolların bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Erikli mahallesinin Yenimahalle mevkiinde kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle heyelan meydana gelmesi üzerine bölgedeki 45 hanenin bağlantısı kesilmiş, mahalle sakinleri ise tali yollardan evlerine ulaşabilmişti. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, afetin meydana geldiği bölgede belediyenin öz imkanlarıyla çalışma başlattı.

Bölgeye 4 km uzaklıkta bulunan taş ocağından paletli, kırıcılı ekskavatör yardımıyla malzeme çıkaran ekipler, 3 km uzunluğundaki tali yolu daha geniş ve konforlu hale getirdi. Heyelan kaldırma ve yeni yol yapımı çalışmalarında iki kamyon, bir ekskavatör, bir kepçe ve bir silindir iş makinesi kullanıldı. 200 kamyon malzemenin toprak zemine serildiği heyelan bölgesinde yol, araç geçişine hazır hale getirildi.

Arazide incelemelerde bulunan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, belediye ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Deveci, yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak, "Teknik ekibimiz hasarlı yolların onarımı ve yeni yol yapımı için yoğun bir mesai harcıyor. Yurttaşlarımızın ulaşımını rahat ve güvenli hale getirmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.