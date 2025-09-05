Samsun Valisi Orhan Tavlı'dan Hafızlık Adaylarına Destek

Samsun Valisi Orhan Tavlı, cuma namazı çıkışında 2025 Yılı 3. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı'na girmek üzere Samsun Müftülüğü'ne gelen hafız adaylarıyla bir araya geldi.

Vali Tavlı, "Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir" Hadis-i Şerif'ini hatırlatarak Mehmet Alper, Kerem Ünal, Serdar Atıcı ve Ömer Kağan Arıcı başta olmak üzere tüm hafız adaylarını tebrik etti ve sınavda başarılar diledi.

Hafızlık mertebesinin dünyada ulaşılabilecek en yüce mertebelerden biri olduğunu vurgulayan Tavlı, bu yolda azimle gayret gösteren evlatların yanı sıra, çocuklarıyla birlikte fedakarlık ve sabır göstererek eğitim sürecini tamamlayan anne-babalara da teşekkür etti. Ayrıca, yetişmelerinde emeği geçen hocalarına şükranlarını ileten Vali Tavlı, "Rabb'im yar ve yardımcıları olsun, zihin açıklığı versin inşallah" ifadelerini kullandı. - SAMSUN