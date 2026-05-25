Gençler Avrupa'ya açılan kapıyı Samsun TSO'da keşfetti

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde, Avrupa Günü kapsamında, "Kendinin Ötesinde! Keşfet. Bağ Kur. Harekete Geç" adı altında bir etkinlik düzenlendi. İnteraktif bir ortamda gerçekleştirilen etkinlik, gençlere kendilerini tanıma, sosyal becerilerini geliştirme ve Avrupa Birliği destekli eğitim ile gençlik programlarını yakından tanıma fırsatı sundu.

Samsun TSO ev sahipliğinde, Samsun Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından DOÇAK iş birliği ile Avrupa Günü kapsamında düzenlenen "Kendinin Ötesinde!... Keşfet. Bağ Kur. Harekete Geç" başlıklı etkinlik, İstiklal Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

AB destekli programlar öğrencilerle paylaşıldı

Avrupa Birliği'nin temel değerleri, gençlere sunduğu fırsatlar ve aktif vatandaşlık bilincinin ele alındığı etkinlikte; eğitmenler Tuba Ergüler Kırçiçek ve Leyla Murat'ın sunumları ile kişisel farkındalık, iletişim becerileri, eşitlik, kapsayıcılık ve Avrupa'daki eğitim ve gençlik imkanları gibi başlıklarda interaktif oturumlar düzenlendi. Gün boyu süren program kapsamında öğrenciler, hem bireysel gelişimlerine katkı sağlayan içeriklerle buluştu hem de Avrupa Birliği destekli gençlik programları hakkında kapsamlı bilgi edindi. Etkinliğin açılış oturumunda, gençlerin kendilerini tanımaları ve güçlü ilişkiler kurmalarına yönelik sunum ve paylaşımlar gerçekleştirilirken; eş zamanlı atölye çalışmalarında takım ruhu, iş birliği, toplumsal eşitlik ve Avrupa gençlik fırsatları uygulamalı yöntemlerle ele alındı. Öğrenciler, Erasmus+, eTwinning, gençlik değişimleri ve gönüllülük programları gibi Avrupa Birliği imkanlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Öğrenciler kazanımlarını forumda paylaştı

Samsun TSO çatısı altında faaliyet gösteren Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin eğitim ve kariyer hedeflerini uluslararası bir perspektifle değerlendirmelerine katkı sağladı. Programın kapanış bölümünde düzenlenen Gençlik Forumu ile öğrenciler gün boyunca edindikleri kazanımları paylaşarak görüş ve önerilerini dile getirdi. Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen bu etkinlik, gençlerin Avrupa Birliği'ni yalnızca kurumsal bir yapı olarak değil, aynı zamanda fırsatlar ve ortak değerler bütünü olarak tanımalarına katkı sunarken; Samsun TSO'nun da gençlerin gelişimini destekleyen çalışmalarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Murzioğlu: "Gençlerimizin vizyonunu önemsiyoruz"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı değerlendirmede, "Gençlerimizin kişisel gelişimlerini destekleyen, onları dünyaya ve Avrupa'ya açan bu tür etkinlikleri son derece önemsiyoruz. Avrupa Birliği'nin sunduğu eğitim, gençlik ve hareketlilik fırsatlarının erken yaşta tanınması, öğrencilerimizin özgüvenli, donanımlı ve vizyon sahibi bireyler olarak yetişmesine katkı sağlıyor. Samsun TSO olarak, iş dünyası ile gençler arasında köprü kuran ve onları geleceğin mesleklerine hazırlayan çalışmalara ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Samsun AB Bilgi Merkezi'ni ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı