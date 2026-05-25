Eskişehir'de kaybolan 15 yaşındaki küçük kızdan iyi haber

Eskişehir'de dün akşam kaybolan 15 yaşındaki Yağmur Aybaş'ın sağ salim bulundu.

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi İstiklal Santral Sokak'taki evinden ayrılan Yağmur Aybaş kayıplara karışmış, ailesinin müracaatı üzerine polis ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatılmıştı. Saatlerdir kayıp olarak aranan Aybaş, bir arkadaşının evinde sağ salim bulundu. Küçük kızın geceyi arkadaşının yanında geçirdiği ve iyi durumda olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı