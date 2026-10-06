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Samsun Kavak Çukurbük'te 30 yıllık iletişim sorunu için baz istasyonu kuruldu

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Samsun Kavak Çukurbük'te 30 yıllık iletişim sorunu için baz istasyonu kuruldu
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Samsun Kavak Çukurbük Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır yaşanan cep telefonu ve internet sorununun çözümü için baz istasyonu kuruldu. İstasyonun kısa sürede hizmete girmesi beklenirken, Muhtar Şaban Kıvrak sorunun çözümünden mahalle sakinlerinin memnun olduğunu söyledi.

Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Çukurbük Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır yaşanan cep telefonu ve internet erişimi sorununun çözümü için önemli bir adım atıldı. Mahalleye baz istasyonu kurulurken, istasyonun kısa süre içerisinde hizmete girmesi bekleniyor.

Çukurbük Mahallesi Muhtarı Şaban Kıvrak, uzun yıllardır yaşanan iletişim sorununun mahalle sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkilediğini belirterek, çözüm süreci hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 30 yıldır mahallede internet ve cep telefonu erişiminde sorun yaşandığını ifade eden Kıvrak, "Bugün baz istasyonunun kurulmasıyla birlikte 30 yıldır çözüm bekleyen sorunda önemli bir aşama kaydedildi. Baz istasyonunun en kısa sürede faaliyete geçmesini bekliyoruz" dedi.

Sorunun çözümü için resmi kurumlara başvurduklarını belirten Kıvrak, "Gerekli dilekçeleri vererek sorunun çözümü için girişimlerde bulunduk. Mahallemizin bu önemli sorununa çözüm bulunması bizleri ve mahalle sakinlerimizi memnun etti" diye konuştu.

Kıvrak, iletişim sorununun çözümüne destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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