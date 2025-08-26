Samsun'da Zırhlı Askeri Ambulanslar Sergisi Yoğun İlgi Gördü

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sergilenen zırhlı askeri ambulanslar, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Samsun Valiliği himayelerinde Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na bağlı zırhlı askeri ambulanslar, AVM meydanında sergilenmeye başlandı. 2 gün boyunca 17.00- 21.00 saatleri arasında gezilebilecek sergide, Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ambulans, Land ambulans ve Kirpi ambulans yer alıyor. Ayrıca Bölge Bando Komutanlığı'na bağlı askeri bando da iki gün saat 18.30'da konser verecek.

Zırhlı ambulansları yakından inceleyen vatandaşlar, askeri personelle fotoğraf çektirip bilgi aldı. Araçların gösterişli olduğunu söyleyen vatandaşlar, devlete güç ve askerler için başarı temennisinde bulundu.

Sergiyi gezen Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ise vatandaşlarla ilgilenerek, gençleri stantlara yönlendirdi. Ala, zırhlı araçların yanı sıra askeri sağlık malzemeleri, savunma sanayii maketleri ve Aile Yılı bölümünü inceledi.

Sergi alanında ziyaretçilere çeşitli ikramlarda da bulunuldu. - SAMSUN