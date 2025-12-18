Köpeğin vefası: Sahibinin mezarından ayrılmayan köpek duygulandırdı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sahibinin ölümünün ardından mezarından ayrılmayan köpek, görenleri duygulandırdı. Balcalı Mahallesi'nde yaşanan olay, hayvanların vefasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Nurettin Özduman, yaklaşık 2 ay önce Almanya'da vefat etti. Özduman'ın cenazesi Samsun'un Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi'nde bulunan Tekedağ Mezarlığı'ndaki Özduman Kabristanı'na defnedildi. Özduman'ın hayattayken beslediği köpeklerden biri ise, sahibinin ölümünün ardından yaklaşık 1 aydır mezarın başından ayrılmıyor.

Mahalle sakinlerinden Yaşar Doğu Yılmaz, köpeğin durumunun kendilerini derinden etkilediğini belirterek, "İnsanların yaptığına bir bakın bir de köpeklerin yaptığına bakın. Köpekler vefalı hayvanlar. Sahibi öldüğü halde köpek mezarın başına gelmişti, ağlıyor, titriyordu. İnsanlar bundan örnek almalı. Köpeklere tekme atmayalım, bu hayvanlara bir şey yapmayalım. Bu köpek burada ağlıyordu" dedi.

Balcalı Mahallesi sakinlerinden Yusuf Alan ise köpeğin haftalardır mezarın başında olduğunu ifade ederek, "Bu köpek 4 haftadır burada. 'Mezarın başında köpek duruyor' dediler, geldik baktık. Şu anda köpek can veriyor gibiydi. Vefat eden kişi, köpekleri çok besleyen birisiydi. Almanya'ya giderdi ama buradaki fırıncılara tembih ederdi, köpekler aç kalmasın diye. Hiçbir zaman köpekleri aç bırakmadı. Ben böyle bir şey görmedim. Mezarın başında köpeğin durması beni çok duygulandırdı" diye konuştu.

Tekkeköy ilçesi sakinlerinden Fahrettin Işık da olaya tanıklık ettiğini belirterek, "3 gün önce bu mahallede bir cenaze vardı. Buradan geçerken mezarlıkta bir dua edeyim dedim. Baktım ki bir köpek mezarın başında. Daha önce 'köpek mezar başında sadıktır' derlerdi, canlı canlı görmüş oldum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN